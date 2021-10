Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolloré : le titre gagne +3%, vente d'activités en Afrique ? information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 11:36









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 3% ce matin à la Bourse de Paris suite à des informations sur une possible cession d'activités en Afrique. Le groupe envisagerait la vente de ses activités logistiques en Afrique indique ce matin Le Monde. La banque d'affaires Morgan Stanley aurait été chargée de sonder l'intérêt de plusieurs acquéreurs potentiels. Selon le quotidien, CMA CGM étudierait le dossier, ainsi que le groupe Maersk. Dubai Ports World et Cosco Shipping pourraient également examiner l'offre. L'article du Nouv Obs indiquait hier que le périmètre pourrait concerner toutes les activités africaines et pas seulement portuaires. Oddo estime que cette information est une surprise et n'a jamais été évoquée par le management jusqu'à présent. L'analyste indique que cela serait toutefois logique au regard des capitaux grandissants nécessaires pour cette activité. ' Si une telle cession était effective, Bolloré Transport & Logistique serait alors uniquement recentré sur son activité de commission de transport. En toute première approche, une valorisation de 5,4 MdE serait possible '. ' Le groupe ne communique aucun détail de rentabilité mais nous estimons la marge d'EBIT de l'activité portuaire à 30% (vs ~3% dans la commission de transport et la logistique contractuelle). Sur cette base, le multiple à retenir pourrait être un mix entre les valorisations dans la commission de transport (14x l'EBIT 2021 pour K+N par exemple) et les activités portuaires (très disparates mais 10x pourrait être une bonne estimation sur la base des multiples de Shanghai Port). En faisant un ratio 50/50 en première approche, le multiple pourrait être de 12x et donc la valorisation de 5 400 ME (soit 36% de la valorisation actuelle) ' indique le bureau d'analyses. Oddo indique également que Bolloré pourrait utiliser ce cash pour poursuivre la simplification de ses structures et notamment procéder à un rachat d'actions, ce qui permettrait à Compagnie de l'Odet d'accroitre sa participation dans Bolloré.

