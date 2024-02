Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bolloré: l'UE autorise le rachat de Bolloré Logistics information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 12:52









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition de Bolloré Logistics SE par CMA CGM. L'autorisation est subordonnée au respect intégral des engagements offerts par les parties.



L'enquête de la Commission a révélé que la concentration, telle qu'initialement notifiée, aurait conduit à une diminution de la concurrence sur les marchés de la prestation de services de transit maritime en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française.



Pour apaiser les craintes de la Commission concernant la concurrence, les entreprises ont proposé de céder: (i) l'ensemble des activités de Bolloré Logistics en Guadeloupe, en Martinique, à Saint Martin et en Guyane française et (ii) plusieurs actifs liés à ces activités en France métropolitaine.



Ces engagements remédient pleinement aux problèmes de concurrence recensés par la Commission.



La Commission est parvenue à la conclusion que l'opération, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problèmes de concurrence. La décision est subordonnée au respect intégral des engagements contractés.



Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a indiqué : “Des marchés concurrentiels dans le secteur du transport maritime sont essentiels en vue du renforcement de la cohésion territoriale au sein de l'Union européenne, car ils permettent aux territoires reculés et insulaires de rester bien connectés et de se développer sur le plan économique. Grâce aux mesures correctives proposées par les parties, les marchés locaux de transit maritime resteront concurrentiels et les consommateurs locaux, en fin de compte, ne devront pas payer plus pour les produits importés depuis l'Europe continentale.”





