Bolloré intéressé par une vente de ses activités en Afrique ?

(AOF) - Le groupe Bolloré aurait mandaté la banque américaine Morgan Stanley afin de commencer à sonder "discrètement" d'éventuels acheteurs pour ses activités de logistique en Afrique, rapporte ce matin le quotidien Le Monde. Parmi les acheteurs potentiels, les géants du transport maritime CMA CGM et Maersk, l’exploitant portuaire Dubai Ports World ou encore le chinois Cosco Shipping, gestionnaire du port du Pirée. Citant des sources anonymes proches du dossier, le quotidien évoque une valorisation de Bolloré Africa Logistics comprise entre 2 et 3 milliards d'euros.

