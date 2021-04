Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolloré : hausse de 6% du CA à 6 102 ME au 1er trimestre Cercle Finance • 22/04/2021 à 18:01









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe est en croissance de 6% à 6 102 millions d'euros au premier trimestre 2021 à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires progresse de 2 % par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2020. Le groupe affiche une croissance de 15% de l'activité transport et logistique et une baisse de 10% de l'activité logistique pétrolière en raison de la baisse des prix des produits pétroliers et des volumes vendus. Le chiffre d'affaires des activités communication, correspondant à l'activité de Vivendi, est en croissance organique de 5% par rapport au premier trimestre 2020. Vivendi bénéficie de la forte progression d'Universal Music Group (+9%). La progression de l'activité stockage d'électricité et systèmes est de +24 % principalement grâce à la croissance de Blue Solutions et BlueBus.

