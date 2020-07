Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolloré : hausse de +17% du résultat net part du groupe Cercle Finance • 31/07/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - Annoncés ce soir, les résultats du groupe Bolloré sont marqués par une hausse de +17% du résultat net part du groupe, porté à 174 millions d'euros. Le résultat opérationnel ajusté progresse pour sa part de +3%, pour atteindre 948 millions d'euros. Et ce, malgré un léger recul du chiffre d'affaires (-1%), qui revient à 1,555 milliard d'euros. ' Le Conseil d'administration de Bolloré a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,02 euro par action, identique à celui de l'an dernier, payable uniquement en espèces', ajoute le groupe.

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris -0.28%