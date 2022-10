Bolloré: hausse de 16% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 17:57

(CercleFinance.com) - Bolloré publie un chiffre d'affaires de 6112 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 16% à périmètre et taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Cette évolution est portée par l'activité Transport et logistique (+25%), par la logistique pétrolière (+58%) ou encore par la communication (+1%). En revanche, l'activité de stockage d'électricité et systèmes marque un recul de 21%.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 17 630 ME, en progression de 21% à périmètre et taux de change constants par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent.