Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolloré : forte hausse du résultat net part du groupe (+79%) Cercle Finance • 04/03/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - Bolloré estime avoir enregistré de 'bons résultats en 2020' sur l'ensemble des activités, malgré le contexte de crise sanitaire. A 24,11 milliards d'euros, le chiffre d'affaires 2020 marque un recul de 3% à périmètre et change constants, par rapport à 2019. Dans le même temps, le résultat opérationnel ajusté (EBITA) progresse de 23% à périmètre et change constants, s'établissant à 2,04 milliards d'euros. Le résultat net atteint pour sa part 1,56 milliard d'euros (+11%), un chiffre qui n'intègre pas de plus-value sur la cession, le 31 mars 2020, de 10% du capital d'UMG, précise le groupe. Bolloré enregistre finalement un résultat net part du groupe de 426 millions d'euros, en hausse de 79%. Un dividende de 0,06 euro par action sera proposé, (dont 0,02 euro d'acompte déjà versé en septembre 2020) identique à celui versé au titre de 2019.

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris -0.73%