Bolloré, Eurazeo, Interparfums, Spie... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - ADP

ADP annonce que son trafic groupe pour le mois de février a atteint 26,5 millions de passagers, en hausse de 6,2% sur un an, et représente 115,19% de son trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport affiche pour sa part 7,4 millions de passagers, un chiffre en hausse de 4,8% sur un an, soit 101,1% de son niveau pré-Covid. Le trafic de Paris-Orly atteint 106% du niveau de 2019, et celui de l'aéroport de Roissy 98,8% de son niveau pré-Covid.

Bolloré

En 2024, le résultat opérationnel ajusté de Bolloré s'établit à 1 million d'euros contre 61 millions d'euros en 2023, soit un repli de 98%. Le résultat net consolidé ressort à 1,84 milliard d'euros contre 566 millions d'euros en 2023, intégrant la plus-value nette de cession de Bolloré Logistics (+3,6 milliards d'euros) et la moins-value de déconsolidation des sociétés issue de la scission Vivendi (-1,9 milliard d'euros). Le chiffre d'affaires s'élève à 3,13 milliards d'euros, en baisse de 4% à périmètre et taux de change constants.

Eurazeo

Le conseil de surveillance d'Eurazeo, réuni le 17 mars 2025, a pris acte de la démission d'Olivier Millet, membre du directoire d'Eurazeo depuis 2018 et managing partner en charge notamment de l'activité d'investissement dédiée aux ETI et PME dont il est dirigeant depuis septembre 2005. Cette démission s'inscrit dans le cadre d'une transition managériale préparée et choisie pour construire une équipe de référence, reconnue et cohérente sous la direction de Pierre Meignen, membre du groupe depuis près de 15 ans et partner en charge de l'activité SMBO (Small-Mid Buyout) depuis 2023.

Interparfums

Interparfums annonce l'acquisition de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à la Maison Goutal détenus par Amorepacific Europe dans le monde. Amorepacific Europe continuera d'exploiter la marque Goutal dans le cadre d'un accord de licence pour une durée déterminée. Interparfums développera la marque à partir de 2026 en collaboration avec son licencié. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué.

Spie /Peugeot Invest

Peugeot Invest annonce le succès de la cession de 4 250 000 titres Spie, représentant environ 2,5% du capital de la société au 31 décembre 2024. Le placement a été réalisé par construction d'un livre d'ordre auprès d'investisseurs institutionnels, au prix de 38,8 euros par action, représentant un produit de cession équivalent à environ 164,9 millions d'euros. À l'issue du Placement, Peugeot Invest détient environ 2,5% du capital de Spie. Peugeot Invest est confiant dans les perspectives de Spie et restera ainsi exposée à la création de valeur future.

Streamwide

Streamwide a enregistré en 2024 une hausse de 8% de son résultat net à 4,5 millions d'euros et une baisse de 3% de son résultat opérationnel courant à 5,42 millions d'euros. Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a généré une marge opérationnelle courante de 26% contre 29% en 2023. Streamwide affiche des revenus annuels de 21 millions d'euros, en croissance de 8%.

Technip Energies

Technip Energies a refinancé avec succès sa facilité de crédit renouvelable (RCF). Le financement bancaire s’élève à 750 millions d'euros et, sous certaines conditions, Technip Energies peut solliciter une augmentation du financement allant jusqu'à 250 millions d'euros. La nouvelle RCF est financée par un consortium de onze banques. Elle arrivera à échéance en mars 2030, avec la possibilité de prolonger son terme deux fois et ce, pour une durée additionnelle d'un an.