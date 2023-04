Bolloré en négociations exclusives avec CMA CGM pour vendre ses activités transport et logistique

(AOF) - Bolloré (+3,98% à 6,015 euros) figure parmi les plus fortes hausses du SBF 120 et Vivendi, contrôlé à 29,5% par Bolloré, s'adjuge la première place du CAC 40, grimpant de 6,06% à 10,05 euros. Autre valeur de la galaxie Bolloré, Financière de l’Odet gagne 5,33% 7 900 euros. Cette triple performance boursière est à mettre en étroite relation avec les négociations exclusives qui existent entre l'armateur français CMA CGM et Bolloré pour acquérir ses activités de commission de transport et de logistique regroupées dans Bolloré Logistics.

Bolloré " confirme avoir reçu de CMA CGM une offre d'achat spontanée pour ses activités de commission de transport et de logistique regroupées dans Bolloré Logistics, sur la base d'une valeur d'entreprise cash free / debt free de 5 milliards d'euros", fait savoir un communiqué.

A la suite de cette offre, le Groupe Bolloré et le Groupe CMA CGM sont entrés en négociations exclusives afin de permettre la réalisation d'une phase d'audit confirmatoire et la tenue de négociations contractuelles pour que CMA CGM puisse remettre, le cas échéant, une promesse d'achat correspondant à cette offre autour du 8 mai 2023.

Bolloré SE et CMA CGM communiqueront en temps voulu sur la conclusion de leurs discussions.

En outre, le groupe envisage un complément de prix pour l'offre publique d'achat simplifiée de Bolloré SE sur ses propres actions. Il sera proposé au Conseil d'administration d'ajouter au prix de 5,75 euros par action visée, un complément de prix de 0,25 euro si l'offre reçue de CMA CGM aboutit dans les termes qui auront été convenus.