Bolloré dévoile une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2022

(AOF) - Bolloré, a annoncé ses résultats du troisième trimestre 2022. Le chiffre d'affaires du groupe de de transport, de logistique et de communication s'est établi à 6,11 milliards d'euros, en hausse de 16% à changes et périmètre constants. Les revenus du segment communication, qui correspondent au chiffre d'affaires consolidé de Vivendi, ont progressé de 1% à changes et périmètre constants sur la période, à 2,58 milliards d'euros.

Le pôle transports et logistique, en croissance organique de 25%, "bénéficie de la forte progression de la commission de transport, portée par la hausse des taux de fret ainsi que par l'augmentation des volumes dans le trafic aérien grâce au fort dynamisme de certains clients (luxe et cosmétique, pharmacie, aéronautique)", a détaillé le groupe dans un communiqué.

La branche de logistique pétrolière affiche un bond de 58% de ses revenus par rapport au troisième trimestre 2021, soutenue par la hausse des cours de l'énergie déclenchée par la guerre en Ukraine.

Le conglomérat a par ailleurs confirmé son souhait de finaliser la cession de sa filiale Bolloré Africa Logistics "au plus tard" à la fin du premier trimestre 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Holding familial créé en 1822 avec des positions fortes dans trois activités : les transports et la logistique –son métier historique-, la communication et les solutions de stockage d’électricité ;

- Revenus de 19,8 Mds€, répartis entre les transports et la logistique ferroviaire et portuaire (50% des revenus, essentiellement en Afrique), la communication (48 % avec Vivendi et ses filiales Canal +, Havas…), et le stockage d’énergies et systèmes sous les marques Blue Solutions et Blue Applications ;

- Modèle d'affaires visant à la résilience des revenus par la diversification des métiers combinant développement international et innovation ;

- Capital verrouillé par la holding familiale Compagnie de l’Odet (66,69 % des actions et 76,55 % des droits de vote), Cyrille Bolloré étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres ;

- Bilan sain avec, à fin juin, un ratio dettes/capitaux propres de 13 % et 2,6 Mds€ de liquidités au niveau de la holding.

Enjeux

- Stratégie d'innovation riche de 780 brevets et déployée en 3 volets à partir des centres de Paris et Singapour :

- participation à la transition énergétique via les activités de transport et de stockage d’énergie propre, -maîtrise des batteries lithium, statut octroyé par l’Etat français d’opérateur de réseau d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique,

- dans la logistique : logistique durable via produits alternatifs (biofioul évolution) dans l’énergie, l’intégration des batteries LMP, régulation de la gestion des flux…,

- sécurisation des systèmes d’information, d’où le partenariat mondial avec le chinois Alibaba portant sur le cloud, la transformation numérique, l'innovation et le stockage de données ;

- Stratégie environnementale « innover face aux défis environnementaux » :

- neutralité carbone en 2050 et recul de 30 % (vs 2019) des émissions de CO2 en 2030 :

- plus de 150 M€ investis dans les 3 prochaines années dans la transition énergétique -batteries LMP, Blubus et Bluestorage,

- préservation de la biodiversité et recours aux énergies renouvelables ;

- Vers une cession, au 1er trimestre 2023, des activités de logistique en Afrique (le quart des revenus mais 60 % du résultat d’exploitation) au suisse MSC sur la base d’un montant de 5,7 Mds€ ;

- Relance des batteries LMP (lithium métal polymère), déjà utilisées par les bus, en direction des véhicules des particuliers, en partenariat avec le canadien Li-Méétal, dont la production en série débutera en 2026.

Défis

- Groupe complexe difficile à valoriser : plusieurs structures d’autocontrôle, participations croisées et fréquence des arbitrages entre participations (rumeurs récurrentes de renforcement dans le capital de Vivendi, détenu à 27 %) ;

- Suivi de la valorisation du portefeuille de titres cotés, d’une valeur de 17,4 Mds€, outre les actifs viticoles et fermiers ;

- Spéculations sur un renforcement de la holding familiale Cie de l’Odet dans le capital du groupe ;

- Vers une cession, au 1er trimestre 2023, des activités de logistique en Afrique (le quart des revenus mais 60 % du résultat d’exploitation) au suisse MSC sur la base d’un montant de 5,7 Mds€ ;

- Au 1er semestre, hausse de 24 % des revenus, tirés par l’inflation des prix et du frêt pétrolier, et de 156 % du bénéfice net ;

- Versement en septembre d’un acompte de 0,02 € sur un dividende maintenu à 0,06 € depuis 2014.