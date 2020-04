Bolloré : croissance organique de 1% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Bolloré affiche au titre du premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires en progression de 5%, compte tenu d'effets de périmètre et de change positifs, et en croissance de 1% à périmètre et taux de change constants, à 5.966 millions d'euros.

Cette évolution organique intègre principalement des reculs de 5% de l'activité transport et logistique et de 6% de l'activité logistique pétrolière, mais une progression des activités communication (+4%) et stockage d'électricité et systèmes (+3%).

Bolloré ajoute que chacun de ses métiers analyse les conséquences potentielles de la crise, mais qu'il est impossible, à ce jour, de déterminer avec certitude combien de temps elle durera et comment elle impactera le chiffre d'affaires et les résultats annuels.