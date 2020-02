BOLLORE: chiffre d'affaires 2019 en hausse de 3%

(AOF) - Le groupe Bolloré a publié un chiffre d'affaires 2019 de 24,84 milliards d'euros, en progression de 3% à périmètre et taux de change constant. Celui-ci comprend un effet périmètre de +878 millions d'euros liés à l'intégration d'Editis chez Vivendi, et un effet change de +285 millions d'euros. Les activités Transport et Togistique et Logistique Pétrolière reculent respectivement de 3% et 9%. L'activités communication (+2%) bénéficie de la bonne croissance de Vivendi grâce à UMG (+6 %). Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe est resté stable à 6,895 milliards d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS