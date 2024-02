Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bolloré: cession de Bolloré Logistics à CMA CGM réalisée information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 13:37









(CercleFinance.com) - Bolloré annonce la réalisation de la cession de Bolloré Logistics à CMA CGM, étant précisé que le transfert de Bolloré Logistics Sweden AB à CMA CGM reste soumis à l'obtention de l'autorisation au titre des investissements étrangers en Suède.



Le prix de cession des actions s'établit à 4,85 milliards d'euros, après estimation provisoire de la dette et de la trésorerie à la date de réalisation. Il s'agit pour CMA CGM de son acquisition la plus importante depuis sa création en 1978.



Bolloré Logistics a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros, transporté 710.000 EVP de fret maritime et 390.000 tonnes de fret aérien, et disposait d'une capacité d'entreposage de 900.000 m2.





Valeurs associées BOLLORE SE Euronext Paris -0.16%