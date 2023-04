Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolloré: baisse de 10% du CA au 1er trimestre 2023 information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 09:48









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe baisse de 11 % à 4 433 millions d'euros au premier trimestre 2023 à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires est en repli de 10 % par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2022.



L'activité Bolloré Logistics réalise un chiffre d'affaires de 1 355 millions d'euros en baisse de 24 % par rapport au premier trimestre 2022. ' Cette contraction s'explique par la baisse des volumes de la commission de transport tant dans le trafic aérien que le maritime, et par le recul des taux de fret ' explique le groupe.



Bolloré Energy réalise un chiffre d'affaires de 712 millions d'euros, en baisse de 16 %, ' en raison du recul des volumes vendus ainsi que du repli des prix des produits pétroliers qui avaient fortement progressé au premier trimestre 2022, en raison du début de la guerre en Ukraine '.



L'activité Communication (Vivendi) affiche un chiffre d'affaires de 2 290 millions d'euros, en croissance organique de 2 % par rapport au premier trimestre 2022. Vivendi bénéficie de la progression de l'ensemble des métiers de Groupe Canal+ (+1 % ; notamment Studiocanal porté par le succès de plusieurs films), de la bonne dynamique commerciale de Havas Group (+1 %) ainsi que de la confirmation de la forte croissance de l'activité de Gameloft (+14 %) portée par le succès du jeu Disney Dreamlight Valley.



Le chiffre d'affaires des activités industrielles (Films, Blue, Systèmes) ressort à 74 millions d'euros contre 111 millions d'euros au premier trimestre 2022 en raison du recul des ventes de bus, malgré la progression des activités Systèmes (IER/Automatic Systems et Polyconseil).





