Bolloré: avancée pour le programme Bluebus Autonom information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 14:22

(CercleFinance.com) - Navya et son partenaire industriel Bluebus, faisant parti du groupe Bolloré, annoncent les premiers roulages réussis du Bluebus Autonom, programme de bus autonome industriel lancé en 2021, et confirment l'atteinte des performances attendues.



Plus de trente kilomètres de roulage en mode autonome ont d'ores et déjà été effectués, permettant de valider les lois de pilotage et les interactions dynamiques entre la plateforme robotisée roulante de Bluebus et le logiciel de conduite autonome NavyaDrive.



'Cette étape clé de validation, permet dès à présent de pouvoir enrichir et déployer la roadmap des cas d'usages cibles en vue d'une première exploitation sur sites clients dès le quatrième trimestre 2023', précisent les deux partenaires.