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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bolloré affiche un CA en baisse de 7% au T3
information fournie par Reuters19/10/2023 à 17:59

Bollore SE BOLL.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES (À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS) : -7% AU TROISIÈME TRIMESTRE 2023

* CHIFFRE D'AFFAIRES -4% À FIN SEPTEMBRE 2023

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2023 DU GROUPE S'ÉLÈVE À 3.196 MILLIONS D'EUROS

* CETTE BAISSE S'EXPLIQUE PRINCIPALEMENT PAR UNE DIMINUTION DES VENTES DE BATTERIES ET DE BUS, AINSI QUE CELLES DES FILMS. EN REVANCHE, LES TERMINAUX SPÉCIALISÉS ET POLYCONSEIL SONT EN PROGRESSION

Texte original sur Eikon ID:nGNE4rgGd1 Pour plus de détails, cliquez sur BOLL.PA

(Rédaction de Gdansk)

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