BOLLORE : activité en repli de 3% au troisième trimestre

(AOF) - Bolloré a réalisé au troisième trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 5,915 milliards d'euros, en baisse de 3% à périmètre et taux de change constants. La multinationale a été pénalisée par la chute de 38% de son activité de logistique pétrolière liée à l'effondrement les cours du pétrole. L'activité transport et logistique a progressé de 2% tandis que les activités communication ont augmenté de 1% grâce à Vivendi qui bénéficie de la croissance d'UMG (+6%) ,de Groupe Canal+ (+1%) et d'Editis (+10%)

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires à fin septembre 2020 est en repli de 4% à 17,527 milliards d'euros.

Le groupe analyse avec attention les conséquences actuelles et potentielles de la crise. Selon lui, il est difficile à ce jour de déterminer comment elle impactera ses résultats annuels.

Les métiers liés à la publicité et au spectacle vivant risquent d'être affectés plus durablement que les autres. Bolloré reste néanmoins confiant quant à la capacité de résilience de ses principaux métiers.

Il continue de mettre tout en œuvre pourassurer la continuité de ses activités, ainsi que pour servir et divertir au mieux ses clients et ses publics, tout en respectant les consignes des autorités de chaque pays où il est implanté.

