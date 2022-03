Bolloré: 6 milliards d'euros de bénéfice en 2021, dopé par la cession d'Universal Music

Le groupe diversifié Bolloré a largement profité en 2021 de la cession par sa filiale Vivendi de la major Universal Music Group (UMG), qui lui permet d'engranger un bénéfice net de 6 milliards d'euros.

Selon un communiqué, le groupe entend proposer à ses actionnaires le versement d'un dividende de 6 centimes d'euro par action, dont 2 centimes d'acompte déjà versés en septembre 2021, stable sur un an.

Toutefois, la Compagnie de l'Odet, la holding familiale présidée par Vincent Bolloré qui possède 64% du groupe, a parallèlement annoncé une hausse de 20% de son dividende à 3,6 euros par action.

Cette société a également annoncé la nomination de Sébastien Bolloré, fils aîné du PDG, au poste opérationnel de directeur général délégué, et l'achat de 6 millions d'actions Vivendi, désormais contrôlé à hauteur de 29,5%, tout proche du seuil de déclenchement d'une offre publique.

Sur le plan des activités, le chiffre d'affaires du groupe Bolloré est proche de 20 milliards d'euros, en hausse de 19%.

Vivendi y contribue à hauteur de 9,6 milliards d'euros, en progression de 10%, grâce à la performance du groupe de télévision Canal+, au rebond de l'activité publicitaire pour Havas et à l'essor du marché du livre pour Editis.

(FILES) This file combination created on July 30, 2018 in Paris, shows the logo of French media group Vivendi in Paris on April 24, 2008 (top) and the logo of music company Universal Music on its headquarters in Berlin on August 23, 2006. The sale of Universal Music allows Vivendi to be beneficial in 2021. ( AFP / Patrick HERTZOG )