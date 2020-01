Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolivie-Morales, en exil, annonce les candidats socialistes aux élections Reuters • 20/01/2020 à 01:10









BUENOS AIRES, 20 janvier (Reuters) - L'ancien président bolivien Evo Morales, réfugié en Argentine, a annoncé dimanche les candidats du Mouvement pour le socialisme (MAS) aux élections présidentielle et législatives prévues le 3 mai prochain, près se sept mois après le scrutin contesté ayant provoqué de violentes manifestations et la démission de Morales. S'exprimant lors d'une conférence de presse à Buenos Aires, Evo Morales a désigné son ancien ministre de l'Economie, Luis Arce Catacora, comme le candidat du Mas pour l'élection présidentielle, avec David Choquehuanca comme colistier. Il a fait cette annonce après avoir rencontré au cours du week-end de hauts représentants du Mas, qui avaient fait le déplacement en Argentine où l'ancien chef d'Etat bénéficie depuis décembre dernier du statut de réfugié après avoir dans un premier temps fui au Mexique. Les noms annoncés par Morales diffèrent du "binôme" annoncé vendredi par des représentants du Mas à La Paz, lesquels ont dit que Choquehuanca avait été choisi par consensus au sein du parti comme candidat pour l'élection présidentielle, avec comme colistier un disciple de Morales, Andronico Rodriguez. Morales, qui avait alors déclaré sur Twitter qu'il s'agissait de "pré-candidats", a souligné sa détermination à prendre part au "combat de la campagne" électorale. Celui qui était arrivé au pouvoir en 2006 ne peut pas se présenter au scrutin. Les autorités boliviennes ont émis en décembre un mandat d'arrêt à son encontre pour sédition et terrorisme. (Horacio Soria; version française Jean Terzian)

