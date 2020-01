Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolivie-La présidente par intérim candidate au scrutin du 3 mai Reuters • 25/01/2020 à 02:43









LA PAZ, 25 janvier (Reuters) - La présidente par intérim Jeanine Anez a annoncé vendredi sa candidature pour les élections du 3 mai en Bolivie, après que le scrutin d'octobre dernier a été contesté et provoqué des manifestations violentes ayant conduit au départ du dirigeant socialiste Evo Morales, qui était au pouvoir depuis 2006. Jeanine Anez, sénatrice de droite, s'est déclarée en novembre dernier présidente par intérim en invoquant une clause constitutionnelle qui la plaçait première dans l'ordre de succession après la démission d'Evo Morales, alors que le vice-président et de hauts parlementaires du Mouvement pour le socialisme (MAS) avaient aussi quitté leurs fonctions. Âgée de 52 ans, cette ancienne avocate et présentatrice de télévision avait auparavant écarté l'idée de se présenter à la présidentielle, pour laquelle le candidat du MAS a été annoncé par Morales depuis l'Argentine, où il s'est réfugié. (Daniel Ramos et Monica Machicao; version française Jean Terzian)

