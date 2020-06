Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boliden : en retrait avec une dégradation de broker Cercle Finance • 09/06/2020 à 14:57









(CercleFinance.com) - Boliden perd 2,3% sur l'OMX, alors que Morgan Stanley dégrade son conseil sur le titre du groupe minier et métallurgique scandinave de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours ajusté de 230 à 240 couronnes suédoises. 'Les actions minières et métallurgiques européennes ont rebondi vigoureusement depuis leurs points bas, laissant derrière elles certains traînards', souligne l'intermédiaire financier dans le résumé d'une note sectorielle.

