BOÎTE À CITATION-Les analystes et les experts réagissent à la vente potentielle de l'activité alimentaire d'Unilever à McCormick

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Unilever ULVR.L est en pourparlers pour vendre sa division alimentaire à son petit rival McCormick & Company MKC.N , une transaction potentielle qui réunirait les marques Hellmann's et Knorr de la société britannique avec la sauce piquante Cholula du fabricant d'épices américain.

Les analystes de Barclays ont estimé la valeur d'entreprise de la division alimentaire d'Unilever, qui a connu une croissance plus lente que l'ensemble des activités de la société, entre 28 milliards d'euros (32,40 milliards de dollars) et 31 milliards d'euros.

La capitalisation boursière de McCormick est d'environ 14,5 milliards de dollars, soit beaucoup moins que la valeur potentielle de la division alimentaire d'Unilever, les analystes évoquant la possibilité d'une transaction Reverse Morris Trust - une opération exonérée d'impôt dans laquelle une entreprise fusionne avec une unité filialisée.

Voici quelques réactions à cette transaction potentielle:

ROBERT MOSKOW, ANALYSTE CHEZ TD COWEN

"Nous voyons une logique stratégique forte pour la combinaison et des opportunités significatives de synergies."

"Cette transaction offre à McCormick l'opportunité de transformer complètement son activité en termes d'échelle, de portée internationale et d'importance pour les détaillants."

CHRIS BECKETT, ANALYSTE DES BIENS DE CONSOMMATION DE BASE CHEZ QUILTER CHEVIOT, UN INVESTISSEUR D'UNILEVER

"Pour gagner de l'ampleur dans le secteur alimentaire, (McCormick a été) une équipe de direction relativement entreprenante... elle a obtenu de bons résultats avec les marques qu'elle a acquises."

"Je pense que l'équipe de direction de McCormick a montré qu'elle pouvait bien gérer des marques alimentaires et je pense qu'elle pourrait bien gérer une entreprise plus importante."

"Je pense que le plus difficile sera de parvenir à un accord qui donne à Unilever une prime pour compenser les dis-synergies tout en permettant aux actionnaires de McCormick de tirer leur épingle du jeu."

JACK MARTIN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS CHEZ OBERON INVESTMENTS, UN INVESTISSEUR D'UNILEVER

"En tant que division à la croissance la plus lente des quatre divisions restantes, et de loin, il est logique de vendre la division alimentaire."

"La valeur proposée pour l'activité alimentaire en tant qu'entreprise autonome représente une part importante de la capitalisation boursière actuelle d'Unilever, et il est donc essentiel de parvenir à un accord intéressant sur la vente."

(1 $ = 0,8643 euro)