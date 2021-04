BOIRON voit rouge : baisse significative attendue des revenus en 2021

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

Le résultat opérationnel de l'année bénéficiera, lui, de l'effet de base de la réorganisation provisionnée en 2020 et d'une première partie des économies consécutives à la réorganisation en France, mais reste néanmoins attendu en recul.

Du fait du déremboursement effectif des médicaments homéopathiques en France et de la très forte baisse conjoncturelle du marché des pathologies hivernales, le groupe anticipe une baisse significative du chiffre d'affaires sur l'année 2021. L'évolution des ventes sur les trimestres à venir dépendra de la durée de la crise sanitaire ; la baisse du premier trimestre ne devrait cependant pas se poursuivre à ce niveau, compte tenu des ventes réalisées sur les trois derniers trimestres de l'année 2020.

La seconde cause est conjoncturelle : dans le contexte de crise sanitaire, le fort recul des pathologies hivernales, ainsi que la baisse des consultations médicales et de la fréquentation des pharmacies, ont entraîné une baisse très importante des ventes de nos spécialités. " Cette baisse représente une part conséquente de la diminution des ventes du premier trimestre ", souligne Boiron.

(AOF) - Boiron flanche de 9,45% à 37,45 euros, fermant ainsi la marche du marché SRD. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 du spécialiste de l'homéopathie a chuté de 41,8% à 91,2 millions d'euros. Le groupe la justifie par deux causes. La première est structurelle : dans le contexte de déremboursement de l'homéopathie depuis le 1er janvier 2021, les médicaments à nom commun sont en recul de 24,9%, notamment en France.

