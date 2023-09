Boiron: titre en hausse, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 17:30

(CercleFinance.com) - Boiron gagne plus de 2% à Paris, alors que Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 49 à 52,5 euros.



L'analyste rapporte que le bénéfice net est ressorti à 15,5 ME au 1er semestre (vs 12,5 ME au S1 22), bénéficiant notamment de la hausse des produits de placement qui passent de 0,5 ME à 3,8 ME, grâce à la hausse des taux d'intérêt.



Si le résultat opérationnel s'est établi à 17,8 ME - un niveau un peu inférieur aux attentes - l'analyste estime que 'les montants sont suffisamment faibles pour n'être que peu significatifs d'une déception réelle, et sans vraie conséquence...'.



Selon Oddo BHF, l'enjeu boursier est ailleurs, puisqu'un projet d'OPA est en cours (50 E ou 39,64 E après versement du dividende de 10,36 E versé). L'enjeu se situe davantage dans le barrage à un retrait que pourraient tenter certains actionnaires que dans le momentum ou la séquence bénéficiaire 2023.



Dans ce contexte, Oddo BHF relève donc son objectif de cours afin de matérialiser le fait que le titre vaut davantage que le prix du projet d'offre actuel.