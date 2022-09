Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boiron: retour aux bénéfices au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 11:20









(CercleFinance.com) - Boiron dévoile un bénéfice net part du groupe de 12,5 millions d'euros pour le premier semestre 2022, contre une perte de 9,5 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel passé de -11 à +20 millions d'euros d'une année sur l'autre.



A près de 256,8 millions d'euros, les ventes du laboratoire se sont accrues de 35,2% (+25,2% en France et +47,6% à l'international), progression répartie de façon sensiblement égale entre les spécialités homéopathiques historiques et les nouveaux produits.



En cumul sur l'année, Boiron indique prévoir par rapport à 2021 une hausse du chiffre d'affaires sur l'ensemble des zones géographiques du groupe ainsi qu'une évolution significative de la rentabilité.





