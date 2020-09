Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boiron : recul de -148% du résultat net pdg semestriel Cercle Finance • 09/09/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Le groupe Boiron annonce ce soir un résultat net part du groupe, pour le premier semestre 2020, de -975.000 euros, en baisse de -148,1% en comparaison annuelle. Le chiffre d'affaires semestriel, pour sa part, recule de -1,2% : il s'affiche à 253,63 millions d'euros. Quant au résultat opérationnel, il baisse de -75%, à 1,5 million d'euros.

Valeurs associées BOIRON Euronext Paris +0.14%