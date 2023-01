Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boiron: progression de 17% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Boiron affiche pour l'ensemble de l'année 2022, un chiffre d'affaires en progression de 17,4% à 534,2 millions d'euros, dont une croissance de 13,6% à taux constants (+9,4% en France et +26,1% à l'international).



Dans le détail, toujours à taux constants, la baisse de 6,9% des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun a été largement compensée par des croissances de 29,2% pour les spécialités homéopathiques et de 28,2% pour les autres produits de santé.



Compte tenu de l'évolution significative des ventes sur l'année, le spécialiste français de l'homéopathie estime que son résultat opérationnel annuel de l'année écoulée s'inscrira en hausse par rapport à celui publié en 2021.





