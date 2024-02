Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boiron: près de 600.000 actions apportées à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 15:48









(CercleFinance.com) - Euronext Paris, Bryan Garnier & Co, BNP Paribas et CIC ont fait connaître à l'AMF qu'à la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS), son initiateur détient 13.857.518 actions Boiron, soit 78,98% du capital et 76,79% des droits de vote.



Pendant la durée de l'OPAS visant les actions Boiron, soit du 11 au 31 janvier inclus, Boiron Développement a acquis, au prix unitaire de 39,64 euros, 599.410 actions dans le cadre de la procédure semi-centralisée par Euronext Paris.





