Boiron : les revenus du T1 en hausse de +8,8% Cercle Finance • 23/04/2020 à 18:11









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe Boiron, annoncé ce soir, s'affiche à 156,6 millions d'euros pour le premier trimestre 2020, en hausse de +9,3% à taux courant. La hausse à taux constant, en un an, est de +8,8%. 'Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 progresse (...) sous l'effet de deux évolutions très contrastées : en France, dans un contexte de dénigrement organisé de l'homéopathie, l'activité est en recul de 12,7%, tant sur les médicaments à nom commun (-16,1%) que sur les spécialités (-6,1%) ; hors France, dans un contexte de forte pathologie, le chiffre d'affaires progresse de 40%', précise le groupe. Le groupe précise, malgré la hausse constatée au T1, anticiper en 2020 une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat.

Valeurs associées BOIRON Euronext Paris +1.19%