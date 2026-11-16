BOIRON : Les Laboratoires Boiron annoncent l'acquisition de Hivital Labs

Messimy, le 16 novembre 2026

Les Laboratoires Boiron annoncent avoir finalisé l'acquisition de 100 % du capital de Hivital Labs, société espagnole spécialisée dans le développement et la vente en ligne de compléments alimentaires. Une étape importante dans la vision mise en place début 2025, et une première acquisition significative depuis plus de 20 ans. Elle s'inscrit dans la stratégie du Groupe visant à renforcer son positionnement sur le marché des compléments alimentaires et à développer sa présence en e-commerce.

Fondée en 2018 par Ferran Forcada et implantée près de Barcelone, Hivital Labs conçoit et commercialise une gamme d'environ 70 références de compléments alimentaires couvrant notamment la longévité, l'immunité, le sommeil et le stress, la digestion, les articulations et le bien-être général. La société commercialise ses produits, principalement en Espagne, en Allemagne, en Italie et en France. Son modèle B2C repose principalement sur la vente en ligne, à travers les grandes plateformes de commerce électronique et ses propres sites internet, ainsi que sur des distributeurs spécialisés. Hivital Labs a développé une expertise en marketing digital et une connaissance précise des attentes des consommateurs, qui lui permettent de faire évoluer rapidement son offre.

Cette acquisition permet aux Laboratoires Boiron d'élargir leur offre de solutions de santé et de bien-être de confiance, de consolider leur présence sur le marché des compléments alimentaires, tout en renforçant leur positionnement dans le e-commerce. Hivital Labs pourra pour sa part s'appuyer sur les expertises scientifiques et réglementaires de Boiron, son réseau international et ses capacités industrielles et logistiques pour accompagner son développement dans la durée.

« Le parcours de Hivital Labs et l'élan entrepreneurial insufflé par Ferran nous ont convaincus dès nos premiers échanges. Nos entreprises partagent une même vision de la santé intégrative, dans laquelle la prévention et le bien-être occupent une place centrale, ainsi que des expertises très complémentaires. Nous sommes aujourd'hui heureux d'accueillir Hivital Labs et ses collaborateurs au sein du Groupe Boiron et d'ouvrir ensemble une nouvelle phase de son développement, dans le respect de son identité, de son agilité et de son esprit entrepreneurial », déclare Pascal Houdayer, CEO des Laboratoires Boiron.

Hivital Labs rejoint ainsi le Groupe Boiron tout en conservant sa marque, ses équipes et son autonomie opérationnelle. Ferran Forcada, fondateur de Hivital Labs, continue d'en assurer la direction générale en rapportant directement à Pascal Houdayer, CEO des Laboratoires Boiron.

Le comité central représentant les salariés a rendu un avis positif et le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité cette opération, qui sera financée par la trésorerie disponible.

Contact presse : Laura Maucci-Ponzio/ laura.maucci-ponzio@boiron.fr / 07 62 65 46 28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsable de l'information financière : Pascal Houdayer

Contact information financière : Fabrice Rey

Relations actionnaires : +33 (0) 4 37 41 84 01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com