Boiron: légère hausse des ventes au dernier trimestre 2022 malgré la fin des tests Covid

(AOF) - Le laboratoire Boiron, spécialiste de l’homéopathie, annonce que ses ventes du quatrième trimestre 2022 sont en légère progression par rapport aux ventes élevées du dernier trimestre 2021, qui intégraient un montant important de ventes de tests Covid. Elles s’établissent à 147,5 millions d’euros, en hausse de 1% par rapport à la même période de l’exercice précédent. En France, les ventes baissent de 5,5% à 71,4 millions d’euros, tandis que le chiffre d’affaires Europe hors France baisse de 18,4%.

Pour le laboratoire, les ventes de médicaments homéopathiques à nom commun en France " se stabilisent " tandis que les spécialités homéopathiques " poursuivent leur progression dans la quasi-totalité des pays, notamment grâce aux produits de la gamme hiver ". Il affirme que le recul des ventes en Europe " provient principalement d'une diminution des ventes de tests Covid ".

Sur l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires est en progression de 17,4% ajoute Boiron. En France, malgré la baisse des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun, la progression est de 9,4% " grâce à la hausse des ventes des spécialités homéopathiques et des autres produits de santé ", tandis qu'à l'international, les ventes augmentent de 26,1% en croissance " sur l'ensemble des zones géographiques et sur l'ensemble des produits ". Compte tenu de l'évolution significative des ventes sur l'année, le résultat opérationnel annuel de 2022 est estimé en hausse par rapport à celui publié en 2021.

