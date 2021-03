Boiron : le résultat net pdg chute de 35,5% en 2020

(CercleFinance.com) - Boiron a conclu l'exercice 2020 avec un chiffre d'affaires de 513 ME, un chiffre en recul de 7,8% par rapport à 2019.

Dans le même temps, le résultat opérationnel est passé de 67 ME à 38,1 ME, soit une contraction de 42,9%.

Le résultat net part du groupe chute quant à lui de 35,5% entre 2019 et 2020, et s'établit à 26,2 ME.

Boiron souligne que l'annonce du déremboursement des médicaments homéopathiques et la baisse de son activité en France depuis plus de 2 ans (-30%) ont déclenché une profonde réorganisation qui entraîne la suppression de 566 postes et la création de 122 postes.

'Du fait du déremboursement effectif des médicaments homéopathiques en France et de la crise sanitaire mondiale qui se poursuit, nous anticipons en 2021 une baisse significative du chiffre d'affaires', indique Boiron.

En attendant, le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 0,95 euro par action.