Boiron: le résultat 2021 progresse avec les économies information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 11:45

(CercleFinance.com) - Boiron a fait état jeudi d'un résultat opérationnel en hausse au titre de son exercice 2021, en dépit d'une baisse de son chiffre d'affaires due au déremboursement de l'homéopathie.



Le laboratoire pharmaceutique français dit avoir dégagé un bénéfice opérationnel de 46,5 millions d'euros l'an dernier, contre 38,2 millions d'euros en 2020, soit une progression de 22,7%.



Son chiffre d'affaires s'est pourtant inscrit en baisse, à 455,2 millions d'euros contre 513,6 millions un an auparavant, soit un repli de 11,4%.



Dans un communiqué, le groupe explique avoir bénéficié de la réduction de ses coûts de préparation et de distribution suite à sa réorganisation en France et de la poursuite de la mise en place de son plan global d'économies.



Au total, ses charges opérationnelles ont ainsi été diminuée de 37,5 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice.



Du fait d'une reprise des pathologies hivernales, de l'impact du lancement de nouveaux produits et de la poursuite des ventes de tests Covid sur les premiers mois de l'année, Boiron dit anticiper une croissance de son chiffre d'affaires en 2022.



Il prévient toutefois que ses ventes pourraient être impactées par le conflit en cours, ses ventes en Ukraine et en Russie ayant représenté près de 4% de son chiffre d'affaires l'an dernier.



A la Bourse de Paris, le titre Boiron s'adjugeait plus de 5% suite à cette publication.