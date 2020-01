Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boiron : le CA annuel en baisse de -7,8% Cercle Finance • 23/01/2020 à 18:01









(CercleFinance.com) - Communiqué ce jeudi soir, le chiffre d'affaires du groupe Boiron est en baisse de -6,3% au quatrième trimestre 2019, s'affichant à 157,3 millions d'euros. Les ventes en France ont notamment reculé de -14,9%. Les ventes en dehors de France progressent de +5,1%, principalement en Russie, aux États-Unis, en République Tchèque, au Brésil et en Italie, tandis qu'elles sont en recul en Pologne et en Bulgarie. Le chiffre d'affaires annuel s'élève pour sa part à 557,12 millions d'euros, en recul de -7,8% par rapport à 2018 et de -8,6% à taux constant. '[Le chiffre d'affaires a été] fortement impacté par la baisse en France de 12,6% des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun et des spécialités, dans un contexte de fort dénigrement de l'homéopathie, et d'annonce par le gouvernement de son déremboursement progressif. La baisse de chiffre d'affaires enregistrée en Europe (Espagne, Pologne, Belgique et Roumanie) est en partie compensée par une progression de l'activité en Russie et en Italie suite à l'évolution de l'offre produits', précise Boiron.

Valeurs associées BOIRON Euronext Paris -0.73%