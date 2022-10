Boiron : la croissance au rendez-vous

(AOF) - Boiron, le spécialiste de l'homéopathie, a dévoilé des revenus du troisième trimestre, en croissance de 21,3% à taux constant. Les ventes cumulées s’établissent à 385,18 millions d'euros. En France, la baisse des ventes des médicaments homéopathiques à nom commun est compensée par la progression des ventes de spécialités homéopathiques. Dans l'ensemble des pays, les spécialités homéopathiques poursuivent leur progression, notamment grâce à la gamme hiver. Les ventes de nouveaux produits lancés depuis 2020 s'élèvent à 61,2 millions d'euros contre 26,8 millions d'euros l'an passé.

Côté perspectives, sur le quatrième trimestre, le groupe anticipe la poursuite de la baisse de ses ventes de médicaments homéopathiques à nom commun en France. Les ventes de spécialités homéopathiques et des autres produits de santé devraient continuer leur progression dans un contexte de reprise des pathologies hivernales.

"En cumul sur l'année, nous prévoyons par rapport à 2021 une hausse du chiffre d'affaires sur l'ensemble des zones géographiques du Groupe ainsi qu'une évolution significative de la rentabilité", explique Boiron.

AOF - EN SAVOIR PLUS

