Boiron: hausse de 23% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - Boiron publie un résultat net en hausse de 23,5% à 15,5 millions d'euros, grâce à la hausse des taux d'intérêt qui a fait croître ses produits de placement, mais un résultat opérationnel en repli de 11,1% à 17,8 millions, au titre du premier semestre 2023.



Sa marge brute est passée de 67,1% à 72,9% d'une année sur l'autre, suite à la baisse des ventes de tests Covid, pour des ventes totales en recul de 6,6% à 239,9 millions, du fait aussi de la baisse des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun en France.



Pour l'année 2023, Boiron estime que ses ventes pourraient afficher un léger recul, mais que compte tenu de l'évolution du mix-produit et des ajustements exceptionnels liés à ABBI déjà comptabilisés, son résultat opérationnel pourrait s'inscrire en hausse.





Valeurs associées BOIRON Euronext Paris -1.14%