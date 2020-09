Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boiron : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 10/09/2020 à 12:06









(CercleFinance.com) - Le titre Boiron avance ce jeudi de +4%, alors que l'analyste Oddo BHF annonce revoir à la hausse sa recommandation sur celui-ci, estimant que 'le point bas est passé'. 'Nous repassons donc à l'Achat (après 'neutre') pour 2 raisons : le titre nous parait avoir dépassé un point bas de pricing / de marge (après plus de 3 ans de baisse, avec une valorisation de 5.5x EBITDA), et retrouvé un peu d'upside, ii/ le plan d'optimisation des charges permet à court terme d'amortir la baisse du CA liée au déremboursement, mais à moyen terme, le plan de réorganisation du groupe va alimenter la remontée des résultats', commente le broker. Oddo BHF réaffirme au passage son objectif de cours, de 40 euros.

Valeurs associées BOIRON Euronext Paris +5.77%