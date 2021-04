Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boiron : des tests de diagnostic rapide avec NG Biotech Cercle Finance • 08/04/2021 à 18:24









(CercleFinance.com) - Les Laboratoires Boiron annoncent un partenariat avec NG Biotech pour proposer des autotests antigéniques de diagnostic rapide par prélèvement nasal pour le Covid-19. Les Laboratoires Boiron mettront à disposition des pharmaciens d'officine, des entreprises et des collectivités territoriales une gamme d'autotests qui permettent de détecter la présence du virus. NG Biotech conçoit et fabrique en France Ninonasal, un autotest par prélèvement nasal d'un usage simple. ' Doté d'un écouvillon spécifique, il permet d'assurer un prélèvement viral optimisé et offre une lecture des résultats en quelques minutes seulement ' indique le groupe.

Valeurs associées BOIRON Euronext Paris +1.36%