Boiron: dans le vert après son CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Boiron prend plus de 2% après l'annonce d'un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 de 132,3 millions d'euros, en recul de 9,2%, fortement impacté par l'effet de base provenant des ventes de tests Covid, sans lesquels le CA a progressé de 10,6%.



Le CA des médicaments homéopathiques à nom commun évolue de manière contrastée, tandis que les ventes de spécialités homéopathiques poursuivent leur progression dans la majorité des pays et sur l'ensemble des produits.



'Les lancements à venir et la dynamique actuelle sur les spécialités homéopathiques nous permettent de maintenir notre objectif de développement du chiffre d'affaires', affirme le groupe de santé.





Valeurs associées BOIRON Euronext Paris +2.59%