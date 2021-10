Boiron : croissance de 1% au troisième trimestre

(AOF) - Après le fort recul enregistré au premier trimestre, l'évolution du chiffre d'affaires de Boiron au troisième trimestre s'inscrit dans la même tendance qu'au deuxième. Il ressort ainsi en progression de 1% à 117,8 millions d’euros. Le spécialiste des préparations homéopathiques explique que les ventes de médicaments à nom commun continuent de diminuer en France, suite au déremboursement intervenu le 1er janvier.

De leur côté, les spécialités poursuivent leur progression. La baisse des ventes des spécialités hivernales est compensée par la hausse des ventes des nouveaux produits et des autres spécialités, en particulier aux États-Unis, en Russie, en Roumanie et en Bulgarie.

Concernant ses perspectives, en cumul sur l'année, Boiron continue d'anticiper une baisse significative du chiffre d'affaires. Bien qu'en recul par rapport à l'année 2020, il anticipe un résultat opérationnel annuel positif.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.