Boiron: cotation du titre suspendue avant une annonce information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 12:41









(CercleFinance.com) - La société Boiron fait savoir qu'elle a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre admis sur le marché Euronext d'Euronext Paris, 'dans l'attente de la publication d'un prochain communiqué de presse'.





