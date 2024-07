Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boiron: changements à la gouvernance information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 13:40









(CercleFinance.com) - Boiron fait part d'une évolution de sa gouvernance, avec la nomination de Thierry Boiron comme directeur général en remplacement de Valérie Lorentz- Poinsot, qui démissionne concomitamment de son mandat d'administratrice.



Anabelle Flory-Boiron, qui a travaillé 19 ans au sein du laboratoire spécialisé dans l'homéopathie jusqu'en décembre 2021 et est administratrice depuis 2020, a été nommée présidente du conseil d'administration en remplacement de Thierry Boiron.





Valeurs associées BOIRON 31,30 EUR Euronext Paris -0,95%