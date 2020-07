Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boiron : bien orienté avec un relèvement d'analyste Cercle Finance • 02/07/2020 à 10:50









(CercleFinance.com) - Boiron s'adjuge 3,5% avec le soutien d'un relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 31 à 41,3 euros sur le titre du fabricant de médicaments homéopathiques. Alors que 'le mouvement de contraction des ventes en France semble se poursuivre', le bureau d'études souligne que Boiron a engagé un plan de réorganisation qui devrait être validé d'ici octobre. Il ajoute que la position de cash pourrait, à moyen terme, laisser la porte ouverte à des acquisitions ou rachats d'actions, et que la valorisation donne un profil Value au titre alors que l'horizon 2021 dessine une possible inversion de tendance dans l'évolution des résultats.

Valeurs associées BOIRON Euronext Paris +5.25%