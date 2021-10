Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boiron : baisse de près de 17% des ventes à fin septembre information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - Boiron dévoile des ventes au 30 septembre en baisse de 16,9% à 307,7 millions d'euros, impactées par le fort recul du premier trimestre dans un contexte de déremboursement de l'homéopathie en France, de crise sanitaire mondiale et d'absence de pathologies hivernales. L'évolution du chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est inscrite dans la même tendance qu'au deuxième : il a progressé de 1%, la croissance de 8,5% des spécialités ayant compensé la baisse de 9,4% des médicaments à nom commun. En cumul sur l'année 2021, Boiron continue d'anticiper une baisse significative du chiffre d'affaires. Bien qu'en recul par rapport à l'année 2020, le groupe table sur un résultat opérationnel annuel positif.

Valeurs associées BOIRON Euronext Paris +0.12%