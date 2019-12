Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boiron : a déposé un recours devant le Conseil d'Etat Cercle Finance • 09/12/2019 à 15:52









(CercleFinance.com) - Les laboratoires Boiron et Rocal annoncent ce lundi avoir déposé devant le Conseil d'État un recours complet contre la décision du gouvernement de mettre fin à la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments homéopathiques. Ce dépôt fait suite à la requête sommaire présentée en octobre dernier. 'Les laboratoires restent, plus que jamais, déterminés à faire reconnaître le bien-fondé de la pratique homéopathique. (...) Une des plus importantes études pharmaco-épidémiologiques (...) a conclu que, à niveau de sévérité égal et tout en étant au moins aussi bien soulagés, les patients pris en charge par des médecins généralistes homéopathes avaient 2 fois moins recours aux antibiotiques dans les infections des voies aériennes supérieures, 2 fois moins recours aux anti-inflammatoires dans les douleurs musculo-squelettiques et 3 fois moins recours aux psychotropes dans l'anxiété, les troubles du sommeil et les dépressions', assure notamment Boiron.

Valeurs associées BOIRON Euronext Paris -0.15%