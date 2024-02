Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bogart: stabilité du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - Le groupe de parfums et de produits cosmétiques de luxe Bogart dévoile un chiffre d'affaires de 293,2 millions d'euros pour 2023, comparable (+0,7%) à celui de l'an précédent en données publiées et en croissance de 5,5% à périmètre et changes constants.



Le pôle Bogart Fragrances et Cosmétiques a réalisé un chiffre d'affaires de 56,9 millions, en croissance de 8,8% à périmètre et changes constants, tandis que celui du pôle Bogart Beauty Retail est ressorti à 236,3 millions, en hausse de 4,7% en organique.



Bogart confirme ses perspectives 2023 d'une amélioration de son EBITDA (qui était de 38,8 millions d'euros en 2022). En 2024, il entend poursuivre sa stratégie de croissance rentable portée en particulier par son activité Bogart Fragrances & Cosmétiques.





Valeurs associées JACQUES BOGART Euronext Paris +6.49%