Bogart : salué pour l'offre de reprise sur des actifs Nocibé

(CercleFinance.com) - Le Groupe Bogart grimpe de plus de 6% après que la société de parfums et de cosmétiques a annoncé avoir déposé une offre de reprise ferme portant sur une partie des actifs de la chaîne de parfumeries Nocibé en France. Le projet, déposé via sa filiale de distribution Athénais (enseigne April), porterait sur la reprise de 41 fonds de commerce en France, préserverait 221 emplois et permettrait au Groupe Bogart de passer de 30 points de vente en France à 71 (avec 35 nouvelles villes). Si la totalité des conditions et accords est réalisée, la société prévoit une intégration des actifs en octobre 2021. Le montant de cette offre reste confidentiel et serait financé grâce aux ressources financières du Groupe Bogart.

Valeurs associées JACQUES BOGART Euronext Paris +7.41%