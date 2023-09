Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Bogart: réduction de la perte nette au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 15:27

(CercleFinance.com) - Bogart publie un résultat net part du groupe de -7,2 millions d'euros au 30 juin 2023 contre -8,7 millions au premier semestre 2022, avec un EBITDA en hausse de 7,1% à 15,1 millions, pour un chiffre d'affaires en croissance de 5% à 137,6 millions (+7,9% en organique).



'Des actions d'optimisation stratégique du réseau en France et en Belgique ont été menées et sont toujours en cours, portant sur la fermeture progressive de 26 magasins au global sur les deux pays', précise le groupe de parfums et de cosmétiques.



Avec un périmètre optimisé, Bogart confirme son ambition de croissance sur ses deux activités au second semestre, et entend afficher sur 2023 une progression de son chiffre d'affaires et un fort redressement de sa rentabilité.