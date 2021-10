Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bogart : réalise une acquisition en Slovaquie information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 08:19









(CercleFinance.com) - Bogart annonce avoir signé le 8 octobre 2021 un contrat pour l'acquisition du numéro 1 de la parfumerie sélective en Slovaquie. La chaîne de parfumeries Fann est une société profitable qui exploite 70 parfumeries ainsi qu'un site e-commerce. ' Les plus grandes marques de la beauté y sont distribuées ' indique le groupe. ' Cette opération est financée par emprunt bancaire. L'impact sur l'endettement du Groupe restera peu significatif. Bogart apportera son savoir-faire de fabricant-retailer dans la parfumerie sélective et son expertise de gestion dans un environnement international ' rajoute la direction.

Valeurs associées JACQUES BOGART Euronext Paris +4.23%