Bogart: en chute après un point sur les ventes au détail

(CercleFinance.com) - Bogart dévisse de plus de 10% après un point sur l'activité de ses magasins en France, au vu du contexte actuel difficile (inflation, pouvoir d'achat, guerre en Ukraine) et de hausses de coûts, le groupe prévenant que cette situation va impacter ses résultats 2022.



Le fabricant de parfums et cosmétiques 'confirme la perspective d'une hausse de son chiffre d'affaires annuel 2022 sans toutefois atteindre son objectif d'EBITDA et sans que cela ne remette en cause les fondamentaux du groupe'.



En réponse à cette situation difficile, sa filiale April France envisage un projet de réorganisation prévoyant la fermeture potentielle de 17 magasins en France (sur 67 points de vente) pouvant conduire à la suppression de 50 postes dans le cadre d'un PSE.





Valeurs associées JACQUES BOGART Euronext Paris -10.68%